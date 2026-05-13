Килограмм клубники в России подешевел на 28 процентов с начала мая

Снижение цены связано с поступлением первого отечественного урожая и расширением предложения. Доля российской клубники в ассортименте сетей в начале мая составляет около 40 процентов, и эта цифра будет расти к лету. В межсезонье ягода поступает из Египта, Йемена и Молдовы.