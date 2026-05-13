Килограмм клубники в России подешевел на 28 процентов с начала мая

Килограмм клубники в середине мая в торговых сетях обойдется россиянам в 800 рублей — на 28 процентов дешевле, чем в апреле, когда цены начинались от 1120 рублей. Об этом рассказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Снижение цены связано с поступлением первого отечественного урожая и расширением предложения. Доля российской клубники в ассортименте сетей в начале мая составляет около 40 процентов, и эта цифра будет расти к лету. В межсезонье ягода поступает из Египта, Йемена и Молдовы.

Спрос на ягоды в России устойчиво растет уже несколько лет — на 8−12 процентов ежегодно в натуральном выражении. Ключевой драйвер — тренд на здоровый образ жизни, передает РИА Новости.

Ранее эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова рассказала, что вкусную черешню можно определить по ее плотности и цвету — ягоды должны быть упругими, с гладкой кожицей без вмятин и потемнений, а их хвостики — зелеными и свежими.

Ягоды хорошо помогают справиться со стрессом. Голубика, черника, черная смородина способствуют обратному захвату серотонина из-за темного пигмента в составе, рассказал диетолог и нутрициолог Роман Пристанский.