В Красноярске пройдет праздник православной культуры «Код Кирилла»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 16 мая в Ленинском районе Красноярска состоится праздник православной культуры «Код Кирилла». В рамках мероприятия состоится концерт духовной музыки и откроется выставка.

16 мая в 14:00 на ул. Ползунова, 13 (Центр культурных инициатив) выступят Сибирский мужской хор«культурно-исторического центра “Успенский”, детско-юношеский духовный хор “София”, фольклорный ансамбль Сибирского государственного института им. Дмитрия Хворостовского “Первоцвет”, мужской ансамбль “КАНОН” и другие.

Также откроется выставка «Свет любви». Она продолжит работу до 7 июня.

Вход на все мероприятия свободный, сообщили в администрации района.

0+