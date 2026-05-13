Советников НАТО уничтожили за атаки регионов РФ: главная новость СВО 13 мая

Серию ударов нанесли ВС РФ по военным объектам в Житомире и области. Комментируя главную новость СВО от 13 мая, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой рассказал aif.ru, что целями стали центры по подготовке военных специалистов и штабы, в которых находились советники и генералы НАТО.
«На территории Украины НАТО и Евросоюз создали ряд закрытых военных объектов двойного назначения. Речь идет о центрах по подготовке специалистов по нанесению ударов и специалистов по управлению. Также НАТО и Евросоюз создали ряд закрытых объектов, на которых находятся только высокопоставленные чиновники, генералы и офицеры-инструкторы НАТО. Это центры круглосуточного режима, где разрабатывается нанесение ударов, провокаций, операций против РФ. Как только выявляются подобного рода объекты, по ним сразу наносится удар», — отметил Липовой.
По словам генерал-майора, оценить эффективность ударов можно будет через сутки.
«В ближайшие сутки будет известен результат, сколько санитарных бортов может прилететь в Польшу для эвакуации тяжело раненных, убитых высокопоставленных чиновников. Тогда можно окончательно оценить эффективность удара», — уточнил он.
Липовой добавил, что под удар в Киеве попали цеха по производству беспилотников и склады с готовыми дронами.
«В период затишья был выявлен ряд целей, связанных со складированием беспилотников, с их производством и ремонтом, а также места скопления личного состава ВСУ. После завершения периода прекращения огня по выявленным целям был нанесён удар», — подытожил он.