Хабаровский край вошёл в число регионов с высоким риском заражения энцефалитом

На Дальнем Востоке и в целом по стране наблюдается рост активности клещей, в связи с чем Роспотребнадзор опубликовал список эндемичных по энцефалиту регионов. В число субъектов ДФО с высоким риском заражения вошел и Хабаровский край, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Шансы заразиться также велики у жителей Амурской и Сахалинской областей, Забайкалья, Приморья, Бурятии, Якутии и ЕАО.
Напомним, что на прошлой неделе в Хабаровске уже зарегистрировали первый случай заражения клещевым энцефалитом. Также, по данным Роспотребнадзора, к началу месяца активность клещей выросла в несколько раз: число обращений в медицинские учреждения после укусов увеличилось до 648 случаев.