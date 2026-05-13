НГУ: курган на Салаирском кряже оказался древнее, чем предполагалось

НОВОСИБИРСК, 13 мая. /ТАСС/. Радиоуглеродный анализ показал, что одно из погребений курганного могильника «Пятилетка-1» древнее, чем предполагалось, и относится к археологической культуре, не характерной для этой местности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ).
Как пояснили в вузе, ранее ученые Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН, исследуя погребальный комплекс на озере Круглом на севере Салаирского кряжа в Новосибирской области, обнаружили захоронение эпохи бронзы, не характерное для этих мест. Археологи предполагали, что этот курган относится к типичной для этих мест ирменской культуре. Ирменская культура датируется XIII-VIII веках до нашей эры и распространялась в лесостепи Западной Сибири. Она характеризуется оседлым скотоводством, развитой бронзолитейной металлургией, характерной круглодонной керамикой с геометрическим орнаментом.
«Результаты радиоуглеродного датирования погребения удивили ученых. Оказалось, что оно было сооружено в конце XV века до нашей эры, что оказалось древнее, чем даже самые ранние даты ирменской культуры», — рассказали в пресс-службе.
Другая необычная находка экспедиции — курганно-жертвенный комплекс «Пятилетка-2» на берегу озера Круглое. Уникальность его в том, что он не приурочен к могильникам, а расположен на отдельной площадке на берегу озера. Археологи исследовали два округлых объекта диаметром около метра каждый, расположенные на расстоянии 2,5 метра друг от друга. В них обнаружили плотно уложенные кости животных. Под ними оказались более древние жертвенные ямы с сожженными костями животных. Радиоуглеродный анализ этого образца позволил установить датировку этого объекта — XVII век до нашей эры, что указывает на его принадлежность к андроновской археологической культуре.