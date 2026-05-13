НГУ: курган на Салаирском кряже оказался древнее, чем предполагалось

Другая необычная находка экспедиции — курганно-жертвенный комплекс «Пятилетка-2» на берегу озера Круглое. Уникальность его в том, что он не приурочен к могильникам, а расположен на отдельной площадке на берегу озера. Археологи исследовали два округлых объекта диаметром около метра каждый, расположенные на расстоянии 2,5 метра друг от друга. В них обнаружили плотно уложенные кости животных. Под ними оказались более древние жертвенные ямы с сожженными костями животных. Радиоуглеродный анализ этого образца позволил установить датировку этого объекта — XVII век до нашей эры, что указывает на его принадлежность к андроновской археологической культуре.