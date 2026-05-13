Сначала справка, потом отчисление: Как правильно сменить вуз и не потерять бюджетное место

Отдельно хочу остановиться на процедуре перевода. Она устроена логично: сначала студент получает в новом вузе справку о переводе, потом с этой справкой подаёт в свой вуз заявление об отчислении в порядке перевода. Если же написать обычное заявление об отчислении по собственному желанию, рассчитывая потом перепоступить в другой вуз, можно потерять курс и поступать уже на общих основаниях. Также стоит проверить аккредитацию принимающего вуза в реестре Рособрнадзора.