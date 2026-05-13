Крематорий в Перми начнут строить уже в конце 2026 года, пишет v-kurse.ru.
Проект принят госэкспертизой и получил санитарно-эпидемиологическое одобрение. Новое здание крематория намерены возвести в районе Северного кладбища. В скором времени будет объявлен конкурс на строительство.
Согласно проекту, площадь объекта составит 1,2 тысячи квадратных метров. Комплекс будет рассчитан на 15 тысяч кремаций в год. Появится четыре кремационные печи и несколько ритуальных залов.
Возвести объект собираются к 2029 году. Объём инвестиций составит 377 млн рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что строительство будет вестись в несколько этапов. В первую очередь собирались возвести крематорий, а позднее достроить прощальный зал.