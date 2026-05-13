В Хабаровский край прилетели тысячи суточных цыплят и утят

В Хабаровский край с 1 по 5 мая поступило более 7 тысяч суточных цыплят и утят, доставленных воздушным транспортом под ветеринарным контролем Россельхознадзора, — сообщает Приморское межрегиональное управление ведомства.
По данным специалистов, в аэропорту Хабаровска был проведён ветеринарный контроль 6,2 тысячи суточных цыплят и 1,5 тысячи утят, прибывших из племенного птицеводческого хозяйства Владимирской области. Птица предназначена для дальнейшего разведения в фермерских хозяйствах Хабаровского края и Еврейской автономной области.
Отдельная партия — 800 суточных цыплят мясного кросса бройлеров — прибыла в Хабаровск 5 мая. По информации ведомства, данный кросс считается одной из наиболее продуктивных мясных пород.
Перевозка осуществлялась в специальных картонных контейнерах с разделением на отсеки, что позволяет снизить скученность и обеспечить вентиляцию. Оптимальная температура транспортировки составляет 20−25 градусов.
В ходе ветеринарного контроля специалисты провели клинический осмотр птицы и проверили сопроводительные документы. По результатам проверки установлено, что птенцы клинически здоровы и не имеют повреждений.
Отмечается, что производители из родительского стада прошли необходимые диагностические исследования и вакцинацию. С начала года в регион уже поступило более 42 тысяч суточных цыплят и утят.