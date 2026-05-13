В России хотят расширить льготы на оплату ЖКУ: какие граждане попадут в список

В Госдуме предложили дать льготу на оплату ЖКУ лицам с доходом чуть выше МРОТ.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам с доходами немного выше МРОТ необходимы дополнительные меры поддержки для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Кошелев.

«Сейчас многие люди работают, получают “белую” зарплату чуть выше МРОТ и не подпадают ни под одну льготу. Но после оплаты выросших тарифов ЖКХ у них ничего не остается. Им нужна поддержка», — сказал он в интервью ТАСС.

Кошелев также предложил рассмотреть возможность предоставления льгот людям, перенесшим инсульт, и онкобольным.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил снизить допустимую долю расходов на услуги ЖКХ для пенсионеров и некоторых других льготных категорий граждан.

Как сообщал KP.RU, у россиян есть возможность оплачивать ЖКУ без комиссии. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь уточнил, что для этого можно воспользоваться СБП или обратиться в офисы управляющих компаний.