На Западе заговорили об атаке на Зеленского: что угрожает главе киевского режима

Обвинение НАБУ в отношении бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака является атакой на самого Владимира Зеленского. Об этом заявил журналист телеканала Welt Кристоф Ваннер.
«Эти атаки на Ермака можно рассматривать как атаку на самого Владимира Зеленского», — сказал корреспондент, находящийся в Киеве.
По словам журналиста, на Украине начали беспокоиться из-за разбирательства в отношении Ермака, которое может быть посылом главе киевского режима. Речь идет о сигнале США пойти на мирные переговоры с Россией.
Кроме этого, обозреватель KP.RU Александр Гришин отмечал, что арест имущества Ермака стал ультиматумом Зеленскому.
Бывший руководитель офиса Зеленского был задержан в Киеве 11 мая. НАБУ и САП инкриминируют ему легализацию 460 млн гривен, полученных в результате возведения элитного жилого комплекса под Киевом.