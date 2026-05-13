Более 10 дней спасатели ищут тело утонувшего мальчика в Красноярском крае

В Канском округе Красноярского края спасатели снова искали утонувшего мальчика — пока безрезультатно. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».
12 мая сотрудники Канского поисково-спасательного отряда вновь вышли на поиски ребёнка, утонувшего в реке Кан. С помощью плавсредства они обследовали более 28 километров береговой линии и 60 тысяч квадратных метров акватории с использованием эхолота.
К сожалению, мальчика найти не удалось.
Напомним, что днём 1 мая 2026 года в окрестностях села Бражное семилетний ребёнок погиб на реке Кан. По версии следствия, двое детей гуляли на берегу, вышли на прибитые к воде брёвна и начали прыгать с одного на другое. Во время такой опасной игры мальчик сорвался в воду и утонул.
