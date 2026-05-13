Врачи из Красноярского края награждены Благодарностью Минздрава ЛНР

«Я врач акушер гинеколог. Кроме приема пациентов, цель моей поездки — обучить свердловских врачей эндоскопии, а именно гистероскопии. Думаю, двух месяцев для этого обучения будет вполне достаточно. Тем более что есть пациентки с патологиями эндометрия. Мне хочется помочь, чтобы доктора могли оказывать людям высокотехнологичную помощь. Медаппаратура есть, не хватало навыков и знаний, как на ней работать. Это же очень важно — и мы уже над этим работаем. На прием приходят пациенты абсолютно разного возраста, с различными жалобами — бывает, что просто для консультации. Свердловчане — пациенты очень доброжелательные. Редко встречаются запущенные случаи, поскольку местные коллеги работают хорошо. Мой совет для женщин: проходите ежегодный осмотр и консультации гинеколога, а также ежегодное УЗИ органов малого таза и молочных желез», — прокомментировала Анастасия.