Красноярец отсудил у туроператора более 270 тысяч рублей за кражу в Таиланде

Суд обязал туроператора компенсировать жителю Красноярска ущерб за испорченный кражей заграничный отпуск.
Как рассказали в Роспотребнадзоре, случай произошел летом 2024 года. Красноярец купил путевку в Таиланд с проживанием в двухместном бунгало отеля категории «3 звезды». Но вернувшись однажды с экскурсии, турист обнаружил, что из номера пропал сейф, в котором находились его деньги в размере 2 000 долларов (чуть более 182 000 рублей по курсу на тот момент).
«Факт кражи был официально зафиксирован правоохранительными органами острова Пхукет. Мужчина направил претензию туроператору, справедливо полагая, что убытки, причиненные вследствие нарушения права потребителя на безопасность туристской услуги должен возместить туроператор. Однако требования были проигнорированы, что вынудило его обратиться в суд», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Свердловский районный суд частично удовлетворил иск, взыскав с ООО «Крастрэвел» в пользу туриста 225 000 рублей. А в марте текущего года Красноярский краевой суд в апелляционной инстанции пересмотрел решение и увеличил сумму компенсации до 277 533 рублей.