Красноярец отсудил у туроператора более 270 тысяч рублей за кражу в Таиланде

Как рассказали в Роспотребнадзоре, случай произошел летом 2024 года. Красноярец купил путевку в Таиланд с проживанием в двухместном бунгало отеля категории «3 звезды». Но вернувшись однажды с экскурсии, турист обнаружил, что из номера пропал сейф, в котором находились его деньги в размере 2 000 долларов (чуть более 182 000 рублей по курсу на тот момент).