Красноярский остров Татышев готовят к лету

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сейчас на острове продолжается подготовка пляжной инфраструктуры к летнему сезону.
Уже установлены спасательные вышки, в выходные организовано дежурство спасателей ВОСВОД, также ведется установка мусорных контейнеров и туалетов.
В администрации Татышев-парка отмечают, что с наступлением теплой погоды многие горожане стремятся открыть купальный сезон раньше времени. Однако купание в водоемах на территории парка остается под запретом до получения санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора.
Красноярцев просят соблюдать меры безопасности и дождаться официального открытия пляжей.