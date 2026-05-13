Красноярский остров Татышев готовят к лету

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сейчас на острове продолжается подготовка пляжной инфраструктуры к летнему сезону.

Источник: НИА Красноярск

Уже установлены спасательные вышки, в выходные организовано дежурство спасателей ВОСВОД, также ведется установка мусорных контейнеров и туалетов.

В администрации Татышев-парка отмечают, что с наступлением теплой погоды многие горожане стремятся открыть купальный сезон раньше времени. Однако купание в водоемах на территории парка остается под запретом до получения санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора.

Красноярцев просят соблюдать меры безопасности и дождаться официального открытия пляжей.