Красноярку будут судить за оскорбление полицейских в соцсетях

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники полиции Красноярска в ходе мониторинга соцсетей обнаружили видео, на котором женщина едет за рулем авто и, проезжая мимо ДПС, отпускает оскорбления в адрес правоохранителей.
Автором ролика оказалась 32-летняя красноярка. Мотивов своего поступка она не назвала, пояснили в МВД.
Возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителей власти». Санкция статьи предусматривает наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.