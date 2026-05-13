Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нанесен тройной удар по США: Иран показал мощную силу после атаки Запада

Политолог Шаповалов рассказал, какие козыри есть у Ирана в войне с США.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов назвал aif.ru главные козыри Ирана в войне с США.

«Главный козырь Ирана — это произошедшая консолидация общества, несмотря на попытки американцев его раскачать, а также единство политических элит и тот факт, что Иран воюет на своей земле, защищая собственные интересы. Это его основной моральный козырь», — сказал Шаповалов.

Второй козырь, обозначил эксперт, состоит в том, что, несмотря на десятилетия санкций, Иран достаточно эффективно развивает военные технологии, о чем свидетельствуют удары по американским и израильским целям.

«Третий козырь заключается в том, что, вопреки попыткам Соединённых Штатов изолировать Иран, у него есть друзья и партнёры в лице России, Китая и других стран. Кроме того, существует широкая европейская и американская общественность, которая в значительной степени может оказаться не на стороне Трампа, а на стороне Ирана — это тоже важный козырь… Фактически речь идёт о том, что в условиях раздробленного Запада и раздробленных Соединённых Штатов мы наблюдаем консолидацию Ирана и его поддержку со стороны незападных стран», — подытожил Шаповалов.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на собственные источники проинформировал, что Дональд Трамп рассматривает вариант с возобновлением полномасштабной военной операции на Ближнем Востоке. Отмечалось, у американского президента заканчивается терпение из-за блокировки Ормузского пролива. Кроме того, Трамп недоволен тем, что Иран не идёт на уступки.

Шаповалов допустил, что США могут возобновить точечные удары по Ирану после визита Трампа в Китай. Эксперт также рассказал, каким будет ответ Тегерана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше