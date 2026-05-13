Нанесен тройной удар по США: Иран показал мощную силу после атаки Запада

«Главный козырь Ирана — это произошедшая консолидация общества, несмотря на попытки американцев его раскачать, а также единство политических элит и тот факт, что Иран воюет на своей земле, защищая собственные интересы. Это его основной моральный козырь», — сказал Шаповалов.
Второй козырь, обозначил эксперт, состоит в том, что, несмотря на десятилетия санкций, Иран достаточно эффективно развивает военные технологии, о чем свидетельствуют удары по американским и израильским целям.
«Третий козырь заключается в том, что, вопреки попыткам Соединённых Штатов изолировать Иран, у него есть друзья и партнёры в лице России, Китая и других стран. Кроме того, существует широкая европейская и американская общественность, которая в значительной степени может оказаться не на стороне Трампа, а на стороне Ирана — это тоже важный козырь… Фактически речь идёт о том, что в условиях раздробленного Запада и раздробленных Соединённых Штатов мы наблюдаем консолидацию Ирана и его поддержку со стороны незападных стран», — подытожил Шаповалов.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на собственные источники проинформировал, что Дональд Трамп рассматривает вариант с возобновлением полномасштабной военной операции на Ближнем Востоке. Отмечалось, у американского президента заканчивается терпение из-за блокировки Ормузского пролива. Кроме того, Трамп недоволен тем, что Иран не идёт на уступки.
Шаповалов допустил, что США могут возобновить точечные удары по Ирану после визита Трампа в Китай. Эксперт также рассказал, каким будет ответ Тегерана.