Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Куйтунском районе появится площадка для складирования снега

Место обустроят после вмешательства природоохранной прокуратуры.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 13 мая. В Куйтунском районе Иркутской области после вмешательства природоохранной прокуратуры появится площадка для складирования снега после уборки тертиторий в зимний период.

Как рассказали в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, решение о благоустройстве данной площадки выдано судом 29 апреля 2026 года. На администрацию района наложено обязательство по созданию места в соответствии с действующими требованиями законодательства.

В ведомстве уточнили, что согласно ФЗ 24.06.1998 № 89 загрязнённый снег относится к отходам, подлежащим обращению согласно СанПиН 2.1.3684−21. Данный документ также устанавливает требования к содержанию площадок для складирования снега: на месте должно быть водонепроницаемое покрытие, обваловка сплошным земляным валом, ливневая канализация и другие условия хранения отходов.

Ранее агентство рассказывало, что под Братском предотвратили горение полигона ТКО. В ходе проверок земельного участка были выявлены нарушения технологий захоронения отходов, что привело к их тлению и дальнейшему задымлению.