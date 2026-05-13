В Куйтунском районе появится площадка для складирования снега

IrkutskMedia, 13 мая. В Куйтунском районе Иркутской области после вмешательства природоохранной прокуратуры появится площадка для складирования снега после уборки тертиторий в зимний период.
Как рассказали в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, решение о благоустройстве данной площадки выдано судом 29 апреля 2026 года. На администрацию района наложено обязательство по созданию места в соответствии с действующими требованиями законодательства.
В ведомстве уточнили, что согласно ФЗ 24.06.1998 № 89 загрязнённый снег относится к отходам, подлежащим обращению согласно СанПиН 2.1.3684−21. Данный документ также устанавливает требования к содержанию площадок для складирования снега: на месте должно быть водонепроницаемое покрытие, обваловка сплошным земляным валом, ливневая канализация и другие условия хранения отходов.
Ранее агентство рассказывало, что под Братском предотвратили горение полигона ТКО. В ходе проверок земельного участка были выявлены нарушения технологий захоронения отходов, что привело к их тлению и дальнейшему задымлению.