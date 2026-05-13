Новосибирцам рассказали об уровне безработицы в регионе

Больше всего сотрудников сейчас не хватает в промышленности — там требуется около 15% от всех необходимых региону кадров. Также остро нужны работники в здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве, торговле, на транспорте и в науке. Чаще всего ищут инженеров, врачей, учителей, медсестёр, воспитателей, техников, фельдшеров и специалистов рабочих профессий — слесарей, монтажников, электромонтёров, сварщиков, механиков, строителей и многих других.