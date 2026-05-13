Новосибирцам рассказали об уровне безработицы в регионе

В Новосибирской области официально зарегистрированы 8165 безработных — это всего 0,6% от численности рабочей силы. При этом в региональном банке вакансий насчитывается 19888 предложений работы. Как сообщили в министерстве труда и соцразвития, свободных мест почти в 2,5 раза больше, чем людей, стоящих на учёте в центрах занятости.
Больше всего сотрудников сейчас не хватает в промышленности — там требуется около 15% от всех необходимых региону кадров. Также остро нужны работники в здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве, торговле, на транспорте и в науке. Чаще всего ищут инженеров, врачей, учителей, медсестёр, воспитателей, техников, фельдшеров и специалистов рабочих профессий — слесарей, монтажников, электромонтёров, сварщиков, механиков, строителей и многих других.
С начала 2026 года за помощью в поиске работы в центры занятости обратились 15056 человек. 8814 граждан нашли новое место, а 1162 человека открыли собственное дело.
677 безработных сейчас проходят обучение по востребованным профессиям, из них 253 уже завершили курсы, а 12 нашли работу после учёбы. Ещё 617 человек, которым сложно трудоустроиться, получили временные или общественные места с учётом их опыта и образования. Также работу на время нашли 645 несовершеннолетних — в свободное от учёбы время.
Самый высокий уровень безработицы отмечен в Карасукском муниципальном округе, Кыштовском и Краснозёрском районах. В то же время меньше всего проблем с трудоустройством у жителей Новосибирска, Искитима, Искитимского, Новосибирского и Мошковского районов.