Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Краевые дорожники начали ремонт трассы Старая Еловка — Мендельский в Бирилюсском округе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На участке между деревней Старая Еловка и селом Орловка, с 5 по 11 км, основание дороги обновят методом холодного ресайклинга — с использованием цемента, что повысит прочность трассы.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На участке между деревней Старая Еловка и селом Орловка, с 5 по 11 км, основание дороги обновят методом холодного ресайклинга — с использованием цемента, что повысит прочность трассы.

Для этого старое асфальтобетонное покрытие измельчат, добавят щебень и цемент. Затем уложат два слоя нового асфальтобетонного покрытия, отсыпят обочины щебеночно-песчаной смесью. Обочины укрепят, а также очистят кюветы, обустроят участок новой дорожно-знаковой информацией, отмечает пресс-служба краевого минтранса.

Завершить работу планируют к концу августа. Ремонт пройдет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Кроме того, в рамках содержания в этом сезоне планируем заменить асфальтобетонное покрытие транзитных участков на 54-м и 60-м километрах — по селу Суриково и поселку Рассвет, на состояние этих отрезков часто жаловались местные жители. На остальной части трассы Малая Еловка — Мендельский с щебеночным покрытием в ходе содержания будут регулярно проходить автогрейдером», — рассказал руководитель Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Андрей Журавлев.