Краевые дорожники начали ремонт трассы Старая Еловка — Мендельский в Бирилюсском округе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На участке между деревней Старая Еловка и селом Орловка, с 5 по 11 км, основание дороги обновят методом холодного ресайклинга — с использованием цемента, что повысит прочность трассы.
Для этого старое асфальтобетонное покрытие измельчат, добавят щебень и цемент. Затем уложат два слоя нового асфальтобетонного покрытия, отсыпят обочины щебеночно-песчаной смесью. Обочины укрепят, а также очистят кюветы, обустроят участок новой дорожно-знаковой информацией, отмечает пресс-служба краевого минтранса.
Завершить работу планируют к концу августа. Ремонт пройдет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Кроме того, в рамках содержания в этом сезоне планируем заменить асфальтобетонное покрытие транзитных участков на 54-м и 60-м километрах — по селу Суриково и поселку Рассвет, на состояние этих отрезков часто жаловались местные жители. На остальной части трассы Малая Еловка — Мендельский с щебеночным покрытием в ходе содержания будут регулярно проходить автогрейдером», — рассказал руководитель Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Андрей Журавлев.