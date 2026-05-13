На перекрёстке улицы Авиаторов в Красноярске перестроят схему движения

Это касается поворотного шлюза у ТРЦ "Планеты"

Источник: Krasnoyarskmedia

На перекрёстке ул. Авиаторов перестроят схему движения. Это касается поворотного шлюза у ТРЦ «Планеты», где за последний год произошло 33 ДТП (пять из них с пострадавшими).

Как рассказал мэр Красноярска Сергей Верещагин, о необходимости переустройства отрезка дороги ему в соцсети писали и горожане.

Известно, что шлюз перенесут ближе к ул. Алексеева и устроят дополнительные полосы разгона и торможения. Данное решение должно разгрузить магистраль.

Добавим, что на месте действующего шлюза подрядчик обустроит газон.

Стоит отметить, что в этом году, чтобы не было длительных перерывов между различными видами работ, предусмотрены графики исполнения работ на каждом объекте.