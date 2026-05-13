Военнослужащий из Хабаровского края награжден медалью Суворова

Военнослужащего отдельного ремонтно-эвакуационного полка Восточного военного округа (ВВО) удостоили медали Суворова. Ефрейтор Николай Савельев проявил высокий профессионализм при выполнении задач по восстановлению вооружения и военной техники.
Как сообщили «РГ» в пресс-службе ВВО, мужчина в составе ремонтной бригады в кратчайшие сроки отремонтировал пять танков. Благодаря этому техника оперативно вернулась на фронт.
«Личный вклад ефрейтора Савельева особенно значим: он собственноручно произвел замену двигателей внутреннего сгорания на двух танках, а также восстановил ходовую часть еще на трех единицах бронированной техники», — отметили в Восточном военном округе.
В результате восстановленные танки без каких-либо задержек вернулись на фронт — в штурмовые подразделения группировки войск «Восток».
За свой профессионализм и большой вклад в боеготовность подразделений Никита Савельев удостоился медали Суворова.