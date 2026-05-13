В Красноярском крае значительно вырос интерес к рабочим вакансиям

В Красноярском крае зафиксирован рост числа соискателей на рабочие вакансии. По данным портала «Работа России», с января по апрель текущего года в регионе зарегистрировано 6,5 тысячи кандидатов, что на 11% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Основными драйверами роста стали конкурентная заработная плата, улучшение условий труда и активная популяризация рабочих специальностей. В регионе на долю рабочих профессий сейчас приходится более 60% всех вакансий. Наибольший рост предложений отмечен в сегменте бетонщиков (+50%) и маляров (+33%), также наблюдается положительная динамика среди электрогазосварщиков, трактористов и монтажников. Руководитель агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков подчеркивает, что высокая потребность в рабочих кадрах связана с реализацией крупных инвестиционных проектов в регионе. Ведомство проводит программы переобучения взрослых и профориентацию молодежи. На текущий момент в региональном банке вакансий доступно 38 тысяч предложений.