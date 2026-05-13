В Хабаровске 85-летний водитель ответил в суде за наезд на пешехода

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Приговором назначено наказание: один год ограничения свободы и лишение права управления транспортными средствами на два года. Также суд частично удовлетворил гражданский иск пострадавшего. С пенсионера взыскали 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, почти 382 тысячи рублей расходов на лечение, более 12 тысяч рублей за медицинские товары и обследования, а также 1 миллион 84 тысячи рублей утраченного среднего заработка потерпевшего. До исполнения приговора в части иска на автомобиль Nissan Wingroad наложен арест.