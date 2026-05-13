В Хабаровске 85-летний водитель ответил в суде за наезд на пешехода

Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес приговор мужчине, которому на момент ДТП было 84 года, а к заседанию исполнилось 85 лет. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Суд установил, что в июле 2025 года пенсионер, управляя автомобилем Nissan Wingroad, ехал по Амурскому бульвару. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, он не пропустил человека, переходившего дорогу по «зебре». Произошёл наезд. В результате пострадавший получил множественные травмы, которые врачи квалифицировали как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.
Пожилой водитель полностью признал вину, раскаялся в содеянном, принёс извинения потерпевшему и ещё до суда переводил деньги на его лечение. Суд учёл эти смягчающие обстоятельства, а также почтенный возраст подсудимого и состояние его здоровья. Мужчина помогает тяжело больной супруге.
Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Приговором назначено наказание: один год ограничения свободы и лишение права управления транспортными средствами на два года. Также суд частично удовлетворил гражданский иск пострадавшего. С пенсионера взыскали 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, почти 382 тысячи рублей расходов на лечение, более 12 тысяч рублей за медицинские товары и обследования, а также 1 миллион 84 тысячи рублей утраченного среднего заработка потерпевшего. До исполнения приговора в части иска на автомобиль Nissan Wingroad наложен арест.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
