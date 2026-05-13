В Кировском округе Омска займутся выносом бесхозных построек и авто

В Кировском округе Омска определён подрядчик, который займётся выносом незаконно установленных объектов, сообщили в окружной администрации.
В перечень вошли временные гаражи, бесхозяйные автомобили, недействующие и аварийные опоры, а также заброшенные хозяйственные постройки. Работы запланированы на летний и осенний периоды. Начать планируют с бесхозных машин, которые по много лет занимают место во дворах, преграждают въезд или стоят на детских площадках.
До конца мая автохлам уберут по восьми адресам, включая улицы Фугенфирова, Крупской, Конева, Лукашевича и 70 лет Октября. С 25 мая стартует вынос временных гаражей.
Владельцев металлических «ракушек» предупреждают заранее. Если владелец не освободит участок добровольно, объект вывезут принудительно, а затраты на транспорт и хранение лягут на собственника. Забрать имущество со спецплощадки можно в течение месяца.
Ранее мы рассказывали, что в Омске могут начать сносить будки для бездомных собак.