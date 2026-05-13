В Хабаровском крае с 2026 года введут «день тишины» при поступлении в вузы

В Хабаровском крае, как и по всей России, приёмная кампания в вузы с 2026 года пройдёт с новым правилом — введением «дня тишины», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ.
Как пояснил замглавы ведомства Андрей Омельчук, в день формирования приказов о зачислении абитуриенты не смогут вносить изменения в заявление или согласие на поступление. По словам представителя Минобрнауки, это должно сделать финальный этап приёмной кампании более предсказуемым.
В ведомстве отмечают, что отсутствие изменений в последний день позволит университетам корректнее формировать приказы о зачислении и снизит количество ситуаций, когда абитуриенты в последний момент меняют выбор вуза или направления.
Для Хабаровского края нововведение затронет все основные образовательные организации региона, включая крупные вузы, участвующие в федеральной приёмной кампании. Поступление будет проходить по единым правилам, действующим по всей стране.
Таким образом, абитуриентам из Хабаровского края и их родителям придётся заранее окончательно определяться с выбором вуза и направления подготовки, поскольку «переиграть» решение в день зачисления уже не получится.
В Минобрнауки подчёркивают, что мера направлена на повышение стабильности и прозрачности процедуры поступления.