Жених насмерть сбил шафера на свадьбе в день торжества

В американском штате Мичиган свадьба 24-летнего Джеймса Ширы и Саваны Коллиер завершилась гибелью человека. По данным Daily Mirror, в день торжества мужчина на автомобиле сбил своего шафера и близкого друга, 29-летнего Терри Тейлора-младшего. Пострадавший скончался на месте.
Инцидент произошёл 30 августа 2024 года в округе Дженеси. После регистрации брака в местной пиццерии гости переместились в частный дом. Там между женихом и шафером вспыхнул конфликт, который, как отмечается, был связан с употреблением алкоголя.
После ссоры Шира покинул место, однако вскоре вернулся на автомобиле. По данным следствия, он совершил наезд на Тейлора. Полученные травмы оказались смертельными.
Дело рассматривалось в суде округа Дженеси. Обвиняемый в ходе заседаний эмоционально реагировал на происходящее и выражал раскаяние в адрес семьи погибшего.
Защита настаивала, что произошедшее было случайностью и связано с состоянием опьянения. Однако судья Кхари Ханибл отверг эту версию, указав на отсутствие признаков непреднамеренности и охарактеризовав произошедшее как умышленное преступление.
В апреле 2026 года Джеймс Шира признал вину по нескольким эпизодам, включая непредумышленное убийство, управление автомобилем без прав и оставление места ДТП. Его невеста также проходит по делу как соучастница и ожидает отдельного судебного решения.
