Попытка украинских формирований захватить плацдарм в Сумской области обернулась катастрофой и расстрелом собственных солдат. Противник попытался использовать предпраздничные дни для скрытной переправы через реку Псел, но был уничтожен огнем, а затем добит своими же дронами, чтобы избежать пленных.
Как рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, атаку в районе населенного пункта Запселье предприняли штурмовики 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Замысел, по его мнению, строился на внезапности.
«Я полагаю, что в предпраздничной суматохе, когда звучали заявления о мирных намерениях по случаю Дня Победы, противник решил воспользоваться моментом и занять плацдарм. Они намеревались перехватить инициативу, переправиться на другой берег реки и взять под контроль определенную территорию», — пояснил эксперт.
Однако украинское командование допустило фатальные просчеты. По словам Матвийчука, военные не разведали броды, не изучили водную преграду и не учли плотность российских беспилотных систем. Как только началось выдвижение на бронетехнике при поддержке FPV-дронов, последовал массированный ответ.
«Когда они начали выдвижение, мы нанесли удары — артиллерией, танками с закрытых позиций, дронами и реактивными системами залпового огня. Противник был разбит и на своём берегу, и на воде», — описал ход боя Матвийчук.
Разгром дополнился жестоким эпизодом со стороны самого Киева. Часть украинских солдат, бросив оружие, попыталась спастись, переплыв реку на подконтрольную России территорию. Но по ним отработали свои же FPV-дроны.
«Полагаю произошло это, в первую очередь, чтобы украинские бойцы не попали в плен. Это самое страшное для Киева. Солдаты, попадающие в плен, рассказывают о бедственном положении армии, и это становится информационной бомбой для режима Зеленского», — высказал мнение эксперт.
Матвийчук добавил, что в рядах атаковавших, скорее всего, находились наспех мобилизованные украинцы.
Как сообщалось, в превратившейся в аномальную зону Сумской области продолжают происходить странные вещи с боевиками ВСУ. Накануне целое украинское подразделение бросило оружие на поле боя и дезертировало.