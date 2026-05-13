В Хабаровском крае стабилизируется ситуация с лесными пожарами

В Хабаровском крае, по данным ответственных служб и ведомств, пожарная обстановка постепенно стабилизируется. В регионе продолжаются работы по ликвидации лесных и ландшафтных возгораний, — сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
По состоянию на утро 13 мая на территории семи муниципальных образований зарегистрировано 14 лесных пожаров. Четыре очага уже локализованы. Возникающие ландшафтные возгорания оперативно выявляются и тушатся.
По информации Министерства лесного хозяйства края, в ликвидации огня, распространившегося на площади почти 11 тысяч гектаров в Хабаровском, Комсомольском, Амурском, Нанайском, районе имени Лазо, Солнечном и Бикинском округах, задействованы 368 человек и 71 единица техники.
Отмечается, что угрозы населённым пунктам и объектам инфраструктуры нет.
Ситуация с задымлением в населённых пунктах также улучшилась. Это связано как со снижением количества очагов, так и с изменением направления ветра. По данным Дальневосточного УГМС, в краевом центре и ряде муниципалитетов наблюдается северный и северо-восточный ветер до 10 м/с, который способствует рассеиванию дыма.
Напомним, ранее в регионе было принято решение о введении запрета на посещение лесов. Ограничение действует с 12 мая и распространяется на всю территорию Хабаровского края.