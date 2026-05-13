Новосибирцы 7 лет борются с ночной наливайкой

С 1 апреля 2025 года в Новосибирской области действует запрет на продажу алкоголя с десяти вечера до девяти утра в магазинах и объектах общепита, находящихся в жилых домах. Авторы обращения подчёркивают: заведение работает вопреки установленным правилам.
«Со всего города едут машины, таксисты, собираются многочисленные пьяные компании. Покупают, пьют алкоголь ночью под окнами жильцов, ругаются, поют песни, дерутся, отмечают дни рождения, испражняются здесь же», — говорится в обращении.
По словам жильцов, в выходные и праздничные дни, а летом и в будни шум не прекращается до утра. Люди сетуют, что ночной покой нарушен, а многочисленные письма в мэрию, прокуратуру, полицию и на имя губернатора результата не принесли. Собственника магазина лишь привлекают к административной ответственности, но штраф составляет лишь пять тысяч рублей.
«Не понимаем, почему магазин работает, если есть закон о запрете продажи алкоголя в ночное время», — удивляются авторы жалобы.
Отдельное беспокойство у жильцов вызывают компании совсем молодых людей, на вид несовершеннолетних, которые приезжают к ночному алкомаркету. По их оценке, ситуация повышает криминальную обстановку в самом центре Новосибирска и способствует вовлечению молодёжи в распитие спиртного.
