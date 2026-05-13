Трамп прокомментировал договоренности с Путиным: вопрос о статусе Донбасса

Трамп сообщил об отсутствии достижения общего понимания с РФ по Донбассу.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что не достиг договоренности с лидером РФ Владимиром Путиным относительно того, должен ли Донбасс полностью находиться в составе России.

«Нет», — ответил американский на соответствующий вопрос журналистов во время общения на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Китай.

Ранее Трамп назвал продолжение конфликта на Украине «безумием» после заявлений Владимира Зеленского о нежелании выводить подразделения ВСУ с территории Донбасса.

Напомним, позиция России по вопросу Донбасса остается неизменной и неоднократно озвучивалась на официальном уровне. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что одной из ключевых целей СВО является защита жителей региона.

Пресс-секретарь президента России отмечал, что население Донбасса в период нахождения под контролем украинских властей сталкивалось с постоянной угрозой для жизни и безопасности.

Президент РФ Владимир Путин также неоднократно заявлял, что Донбасс исторически связан с Россией. По его словам, эти территории изначально входили в состав РСФСР.

Российский лидер добавил, что новые регионы навсегда останутся частью Российской Федерации. Путин уточнил, что жители этих территорий выразили свою волю быть вместе с Россией, и этот выбор не подлежит пересмотру.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без признания российского статуса Крыма, Донбасса и Новороссии.

Дипломат отмечала, что для достижения устойчивого мира необходимы юридически обязывающие договоренности, которые исключат повторение кризиса в будущем.

Как сообщал KP.RU, Россия намерена довести специальную военную операцию до логического завершения и добиться выполнения всех поставленных задач.

Путин отмечал, что Москва и Киев постепенно приближаются к урегулированию конфликта. По словам президента, Россия знает исход специальной военной операции, а противник размышляет, как это все оформить.

