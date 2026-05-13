В Госдуме назвали максимальный размер больничного в 2026 году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Максимальный размер оплаты больничного в день в 2026 году составляет около 7 тысяч рублей.
Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. При этом, по его словам, размер суммы больничного у всех формируется по-разному, его окончательная «стоимость» зависит от стажа работы.
«Лучше не болеть, заниматься профилактикой, употреблять меньше алкоголя, не курить, вейпы не употреблять, заниматься физкультурой. Спать не меньше восьми часов и заниматься больше. В семье больше времени проводить», — добавил парламентарий.