Защиту смартфонов Samsung удалось взломать: какие модели оказались не на высоте

В некоторых смартфонах Samsung Galaxy S26 обнаружена опасная уязвимость. Об этом сообщает издание Android Authority.
Эксперты по кибербезопасности Dark Navy обнаружили в смартфонах Galaxy S26 и S26+ системную брешь. Она позволяла создать эксплойт и получить root-права. В итоге эксперты получили доступ к управлению операционной системой (ОС).
Затем специалисты разблокировали root-права через утилиту Magisk. Журналисты отмечают, что, как правило, приложения банков и подобные программы не действуют на устройствах с разблокированными root-правами. Однако Magisk помог инженерам обойти и это ограничение.
Позже производитель устранил уязвимость.
Ранее замгендиректора группы IT-компаний Angara Дмитрий Пудов рассказал о признаках, которые указывают на то, что ваш смартфон взломали. По его словам, эти признаки такие же, как и при взломе компьютера или любого другого гаджета.
Позже в МВД россиянам посоветовали не оставляйте телефоны без присмотра. Правоохранители перечислили шесть шагов, которые спасут данные со смартфона.