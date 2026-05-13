Защиту смартфонов Samsung удалось взломать: какие модели оказались не на высоте

Уязвимость Samsung Galaxy S26 и S26+ помогла обойти защиту смартфонов.

Источник: Комсомольская правда

В некоторых смартфонах Samsung Galaxy S26 обнаружена опасная уязвимость. Об этом сообщает издание Android Authority.

Эксперты по кибербезопасности Dark Navy обнаружили в смартфонах Galaxy S26 и S26+ системную брешь. Она позволяла создать эксплойт и получить root-права. В итоге эксперты получили доступ к управлению операционной системой (ОС).

Затем специалисты разблокировали root-права через утилиту Magisk. Журналисты отмечают, что, как правило, приложения банков и подобные программы не действуют на устройствах с разблокированными root-правами. Однако Magisk помог инженерам обойти и это ограничение.

Позже производитель устранил уязвимость.

Ранее замгендиректора группы IT-компаний Angara Дмитрий Пудов рассказал о признаках, которые указывают на то, что ваш смартфон взломали. По его словам, эти признаки такие же, как и при взломе компьютера или любого другого гаджета.

Позже в МВД россиянам посоветовали не оставляйте телефоны без присмотра. Правоохранители перечислили шесть шагов, которые спасут данные со смартфона.