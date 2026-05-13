Восемь дополнительных электричек выйдут на популярные «дачные» маршруты в Красноярске и пригороде

В ближайшие выходные, с 16 мая, на КрасЖД начнут курсировать восемь дополнительных электропоездов — они будут обслуживать востребованные «дачные» маршруты.
Увеличится частота курсирования вечерних пригородных поездов Камарчага — Красноярск, Красноярск — Снежница, а также утреннего поезда Красноярск — Зеледеево: они станут ежедневными.
Кроме того, на маршруты выйдут новые электрички:
по субботам начнут курсировать утренние поезда Красноярск — Снежница и Снежница — Красноярск — Дивногорск; по воскресеньям в расписании появятся рейсы Красноярск — Кемчуг — Красноярск Северный и Красноярск — Зеледеево — Красноярск.
Также для удобства пассажиров по субботам и воскресеньям вечерний электропоезд Кача — Красноярск будет отправляться с начальной станции на 53 минуты позже — в 17:05 вместо 16:12.
Кроме того, с 16 мая по субботам утренняя электричка Зыково — Чернореченская (отправление со станции Зыково в 7:10, со станции Красноярск — в 8:22) будет следовать без остановок на платформах Колягино, Пугачево, Караульная, Рябинино.
Добраться до этих остановочных пунктов можно будет на «дублирующих» электропоездах Красноярск — Зеледеево (отправление со ст. Красноярск в 7:45), Красноярск — Снежница (отправление со ст. Красноярск в 9:26), Базаиха — Кача (отправление со ст. Базаиха в 10:05, отправление со ст. Красноярск в 10:52). Равномерное распределение пассажиропотоков позволяет обеспечить комфорт пассажиров в поездке.
Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8−800−775−00−00, на сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание», или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».