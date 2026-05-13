Хабаровчанин Пётр Дубров сдаёт экзамены в составе основного экипажа МКС-75

Хабаровский космонавт Пётр Дубров приступил к сдаче экзаменов, являющихся неотъемлемой частью подготовки перед полетом. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», Пётр Дубров является членом основного экипажа МКС-75.
В состав основного экипажа входит также еще один космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Вместе им предстояло сдать экзамен по билетам, каждый из которых содержит четыре режима.
— Работа экипажа корабля начиналась с контроля штатного автоматического сближения транспортного пилотируемого корабля «Союз» с Международной космической станцией. Затем экзаменационная комиссия вводила нештатные ситуации, приводящие к его срыву и переходу в ручной режим управления сближением в аналоговом и дискретном контуре, — рассказали в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.
Каждый из членов экипажа транспортного корабля выполнял свою задачу. Бортинженер Анна Кикина находилась в бытовом отсеке и сообщала параметры движения корабля с помощью приборов. После получения данных, командир корабля Пётр Дубров выполнял ручное сближение корабля со станцией.
— Он регулировал скорость в продольном канале и гасил боковую скорость, а также поддерживал ориентацию транспортного пилотируемого корабля относительно МКС. После окончания сближения производил облет до стыковочного узла, указанного в экзаменационном билете, а затем делал разворот по крену и зависание напротив нужного стыковочного узла, — уточнили в Центре подготовки космонавтов.
Уровень подготовленности экипажа оценивала экзаменационная комиссия. Эксперты отметили слаженность работы, взаимодействие, четкие доклады, соблюдение параметров. За профессиональную работу космонавтам поставили отличную оценку.
Напомним, длительная экспедиция по плану должна отправиться на Международную космическую станцию летом 2026 года.