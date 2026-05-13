Красноярские экипажи завоевали 23 медали чемпионата России по рафтингу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В республике Алтай на реке Чуя завершился чемпионат России по рафтингу. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов — 44 команды — из восьми регионов страны.

Источник: НИА Красноярск

Красноярские экипажи завоевали 23 медали, отмечает пресс-служба регионального минспорта.

Мужчины:

«Ермак-Абатак» — золото (спринт, четверки), серебро (параллельный спринт, шестерки), бронза (слалом, шестерки), бронза (многоборье, шестерки);

«Спутник» — серебро (спринт, шестерки), бронза (многоборье, четверки);

«Ермак» — серебро (параллельный спринт, четверки);

Женщины:

«Енисеюшка» — золото (спринт, четверки), серебро (спринт, шестерки), серебро (параллельный спринт, шестерки), золото (параллельный спринт, четверки), золото (слалом, шестерки), золото (слалом, четверки), золото (многоборье, шестерки), золото (многоборье, четверки);

«Абатак» — бронза (спринт, четверки), золото (спринт, шестерки), бронза (параллельный спринт, шестерки), серебро (параллельный спринт, четверки), серебро (слалом, шестерки), серебро (слалом, четверки), серебро (многоборье, шестерки), серебро (многоборье, четверки).