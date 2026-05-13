Иран захватит солдат США, Пентагон в панике: главная новость войны 13 мая

США могут нанести точечные удары по Ирану после завершения визита Дональда Трампа в Китай, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов. При этом Тегеран способен дать мощный ответ — от ударов по американским базам до перекрытия стратегических проливов и захвата военнослужащих.
Как сообщал CNN, Трамп рассматривает возобновление военной операции на Ближнем Востоке из-за блокировки Ормузского пролива и нежелания Ирана идти на уступки. Как отметил Шаповалов, американский президент попал в своего рода вилку между необходимостью побед в предвыборный период и невозможностью продолжать конфликт.
«В данной ситуации он, вероятнее всего, пойдёт по пути эскалации», — заявил эксперт aif.ru.
Однако, уточнил Шаповалов, полноценного вторжения на иранскую территорию Вашингтон, скорее всего, не предпримет: «Для этого у США попросту нет ни сил, ни ресурсов. Но агрессивные заявления и даже точечные удары по Ирану, которые будут подкреплять эти заявления, мы, скорее всего, увидим в ближайшее время».
При этом стартующий визит Трампа в Китай, стратегического партнёра Ирана, отодвигает возможную атаку — резкие действия «могут сорвать как сам визит, так и переговоры».
«После завершения визита те или иные действия, подтверждающие агрессивные планы США, могут последовать», — сказал Шаповалов.
Ответные шаги Ирана, по оценке политолога, будут не менее чувствительными.
«Даже по американским данным, Иран разрушил 16 американских военных баз… Очевидно, что тактика нанесения ударов по американским целям в регионе может быть продолжена», — заявил Шаповалов.
Ключевая стратегия Тегерана — дальнейшее перекрытие Ормузского пролива — может ужесточиться, в том числе за счёт противодействия флоту США в Персидском заливе. Кроме того, возможны удары по нефтяным и транспортным объектам союзников США в странах Залива, а также перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива.
Среди уязвимых точек Вашингтона эксперт выделил американские военные объекты в Ираке, где сосредоточены силы, союзные Ирану. Но особо острой темой для администрации Трампа Шаповалов назвал возможный захват в плен американских солдат.
«Пока американцам удавалось избегать такой опасности. Но очевидно, что Иран предпримет усилия по захвату определённого числа солдат США и использует эту крайне токсичную для администрации Трампа тему», — заключил эксперт.