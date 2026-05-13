Красноярский фестиваль авторского документального кино SiberiaDOC открыл прием фильмов на конкурс

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Международный фестиваль авторского документального кино SiberiaDOC, который в четвертый раз пройдет в Красноярске, открыл прием фильмов на конкурс.
В этом году в программе фестиваля заявлены три основных конкурса: международный конкурс полнометражных фильмов, международный конкурс короткого и среднего метра, а также российская конкурсная программа. К отбору принимаются документальные картины из любой страны мира, созданные не ранее 1 января 2025 года.
Заявки можно подать до 31 июля на официальном сайте фестиваля или через платформу Filmfreeway. Организаторы отмечают, что особое внимание уделят фильмам, которые ранее не показывались в России и Сибирском федеральном округе. Для российских картин участие в отборе бесплатное.
SiberiaDOC существует в Красноярске с 2007 года. Проект начинался с показов документального кино, затем развивался через образовательные программы для местных авторов, а с 2023 года стал полноценным международным фестивалем.
В этом году команда SiberiaDOC расширяет работу с документальным кино: весной был запущен дистрибьюторский проект «ОГО-ГО КИНО», ориентированный на региональный кинематограф, а также онлайн-журнал о неигровом кино.