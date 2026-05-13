«Самая мощная в мире»: в РФ успешно запустили ракету «Сармат»

В России успешно провели испытания ракетного комплекса «Сармат». Об этом командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину.
«Мы начали работу над ним в 2011 году. В 2018 году эти работы и преимущества новых перспективных ракетных систем, в том числе и “Сармата”, были публично анонсированы», — напомнил российский глава.
Верховный главнокомандующий ВС РФ уточнил характеристики комплекса. Путин назвал его самым мощным ракетным комплексом в мире. По мощности он превосходит западные аналоги более чем в четыре раза, уточнил президент.
«Сармат» способен использовать как баллистическую, так и суборбитальную траекторию полета. Благодаря этому дальность стрельбы превышает 35 тыс. километров. Помимо этого, точность ракеты увеличена в два раза.
Каракаев рассказал, развертывание шахтных пусковых установок «Сармата» заметно повысит боеспособность наземных стратегических ядерных сил в части гарантированного уничтожения объектов и стратегического сдерживания.
По его словам, успешные испытания «Сармата» подтвердили его заявленные характеристики. Путин уточнил, что «Сармат» заступит на боевое дежурство в конце этого года.
Командующий РВСН подчеркнул, что российский «Сармат» превосходит советскую «Воеводу» по дальности стрельбы и боевым характеристикам.
По утверждению главы государства, радиус применения «Сармата» может составлять более 35 тыс. км. Президент особо отметил, что это «самая мощная ракетная система в мире».
Лидер страны обратился к российским военным с поздравлением по случаю успешного испытания МБР «Сармат».
Президент также напомнил, что с 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности «Орешник». Он, помимо прочего, способен нести ядерные боеголовки.
Путин добавил, что «Кинжалы» уже доказали свою эффективность в зоне спецоперации. Кроме того, идет работа над улучшением точности этих комплексов в неядерном оснащении.
Военный обозреватель KP.RU полковник Виктор Баранец подчеркнул, что испытания «Сармата» стали напоминанием Западу о мощи «ядерного меча» России.