Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Самая мощная в мире»: в РФ успешно запустили ракету «Сармат»

РВСН провели успешный запуск межконтинентальной ракеты «Сармат».

Источник: Комсомольская правда

В России успешно провели испытания ракетного комплекса «Сармат». Об этом командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину.

«Мы начали работу над ним в 2011 году. В 2018 году эти работы и преимущества новых перспективных ракетных систем, в том числе и “Сармата”, были публично анонсированы», — напомнил российский глава.

Верховный главнокомандующий ВС РФ уточнил характеристики комплекса. Путин назвал его самым мощным ракетным комплексом в мире. По мощности он превосходит западные аналоги более чем в четыре раза, уточнил президент.

«Сармат» способен использовать как баллистическую, так и суборбитальную траекторию полета. Благодаря этому дальность стрельбы превышает 35 тыс. километров. Помимо этого, точность ракеты увеличена в два раза.

Каракаев рассказал, развертывание шахтных пусковых установок «Сармата» заметно повысит боеспособность наземных стратегических ядерных сил в части гарантированного уничтожения объектов и стратегического сдерживания.

По его словам, успешные испытания «Сармата» подтвердили его заявленные характеристики. Путин уточнил, что «Сармат» заступит на боевое дежурство в конце этого года.

Командующий РВСН подчеркнул, что российский «Сармат» превосходит советскую «Воеводу» по дальности стрельбы и боевым характеристикам.

По утверждению главы государства, радиус применения «Сармата» может составлять более 35 тыс. км. Президент особо отметил, что это «самая мощная ракетная система в мире».

Лидер страны обратился к российским военным с поздравлением по случаю успешного испытания МБР «Сармат».

Президент также напомнил, что с 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности «Орешник». Он, помимо прочего, способен нести ядерные боеголовки.

Путин добавил, что «Кинжалы» уже доказали свою эффективность в зоне спецоперации. Кроме того, идет работа над улучшением точности этих комплексов в неядерном оснащении.

Военный обозреватель KP.RU полковник Виктор Баранец подчеркнул, что испытания «Сармата» стали напоминанием Западу о мощи «ядерного меча» России.