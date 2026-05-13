Власти Челябинска задумались о новых ограничениях для самокатчиков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По словам чиновников, ранее установленные зоны ограничения движения средств индивидуальной мобильности могут быть пересмотрены, а соглашения с операторами кикшеринга — перезаключены с учетом этих изменений.
«Если видим, что принятые меры недостаточны, то зона замедления скорости может перейти в зону запрета. Последние могут появиться и в парковых зонах во всех районах. Отслеживаем эту ситуацию, в том числе совместно с Госавтоинспекцией по количеству инцидентов», — говорят в администрации города.
Ранее сообщалось, что комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения мэрии расширила зоны запрета и ограничения скорости движения электросамокатов.
Операторам СИМ в ближайшее время необходимо внести поправки в программное обеспечение, после чего новые ограничения начнут действовать. Передвигаться на электросамокатах будет запрещено еще на 29 участках. Среди них — Театральная площадь и площадь Революции, территории у главного корпуса ЮУрГУ и у ледовой арены «Трактор», несколько скверов, а также отрезки улиц Красной, Цвиллинга, Советской, Пушкина, Сони Кривой, Елькина, Воровского и других. Еще на 25 участках скорость электросамокатов будет ограничена до 12 км в час.