Власти Челябинска задумались о новых ограничениях для самокатчиков

Операторам СИМ в ближайшее время необходимо внести поправки в программное обеспечение, после чего новые ограничения начнут действовать. Передвигаться на электросамокатах будет запрещено еще на 29 участках. Среди них — Театральная площадь и площадь Революции, территории у главного корпуса ЮУрГУ и у ледовой арены «Трактор», несколько скверов, а также отрезки улиц Красной, Цвиллинга, Советской, Пушкина, Сони Кривой, Елькина, Воровского и других. Еще на 25 участках скорость электросамокатов будет ограничена до 12 км в час.