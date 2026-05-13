Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночь музеев «На связи с собой» в музее Сурикова: показ Даши Намдакова, плейбэк-театр и ток-шоу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском художественном музее им. В. И. Сурикова в пятницу, 16 мая, пройдет Ночь музеев «На связи с собой».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском художественном музее им. В. И. Сурикова в пятницу, 16 мая, пройдет Ночь музеев «На связи с собой».

Основная задумка Ночи в том, чтобы отключиться от соцсетей и гаджетов, отдохнуть и приятно провести время с близкими людьми. Музей разделят на четыре локации, а также в рамках мероприятия пройдет эксклюзивный показ скульптуры Даши Намдакова «Полет».

Первая локация — ток-шоу. Семь экспертов, искусствоведы, психологи и блогеры расскажут о том, как правильно подходить к организации отдыха и разных его сторонах, от значения творчества до семейных путешествий.

Вторая локация — музыка. На протяжении трех часов для гостей будут играть оперные хиты, советскую классику и электронику.

На локации читок актеры проекта «Твой театр» познакомят слушателей со сказками коренных народов России, а затем Красноярский плейбэк-театр устроит импровизацию по историям с отдыха.

Четвертая локация — «Тихий час». На ней сначала прозвучит расслабляющий сет от диджея, а после покажут фильм «Инверсия».

Кроме того, весь вечер в музее будет работать безлимитная фотобудка, ярмарка мастер-классов и арт-медиации.

16+