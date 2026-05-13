Ночь музеев «На связи с собой» в музее Сурикова: показ Даши Намдакова, плейбэк-театр и ток-шоу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском художественном музее им. В. И. Сурикова в пятницу, 16 мая, пройдет Ночь музеев «На связи с собой».
Основная задумка Ночи в том, чтобы отключиться от соцсетей и гаджетов, отдохнуть и приятно провести время с близкими людьми. Музей разделят на четыре локации, а также в рамках мероприятия пройдет эксклюзивный показ скульптуры Даши Намдакова «Полет».
Первая локация — ток-шоу. Семь экспертов, искусствоведы, психологи и блогеры расскажут о том, как правильно подходить к организации отдыха и разных его сторонах, от значения творчества до семейных путешествий.
Вторая локация — музыка. На протяжении трех часов для гостей будут играть оперные хиты, советскую классику и электронику.
На локации читок актеры проекта «Твой театр» познакомят слушателей со сказками коренных народов России, а затем Красноярский плейбэк-театр устроит импровизацию по историям с отдыха.
Четвертая локация — «Тихий час». На ней сначала прозвучит расслабляющий сет от диджея, а после покажут фильм «Инверсия».
Кроме того, весь вечер в музее будет работать безлимитная фотобудка, ярмарка мастер-классов и арт-медиации.
16+