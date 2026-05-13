Парки и магистрали Алматы украсят миллионы цветов

В Алматы продолжаются масштабные работы по декоративно-цветочному оформлению в рамках программы «Таза Қазақстан».

Источник: DKNews.kz

В Алматы продолжаются масштабные работы по декоративно-цветочному оформлению в рамках программы «Таза Қазақстан». Как сообщили в ТОО «Eco Almaty», в этом году объёмы озеленения значительно выросли, передает DKNews.kz.

В городе высадят более 4 миллионов цветов.

В 2026 году площадь цветочного оформления в Алматы превысила 423 тысячи квадратных метров. По сравнению с прошлым годом объёмы высадки однолетних цветов увеличились почти в 1,6 раза — с 2,7 миллиона до 4,3 миллиона растений.

Также существенно выросло количество высаживаемых роз:

в 2025 году — 125 тысяч; в 2026 году — 580 тысяч.

Таким образом, объёмы высадки роз увеличились в 4,6 раза.

Цветочные композиции украшают улицы и парки.

Цветочное оформление охватывает магистральные улицы, пешеходные зоны, парки и скверы Алматы. Наряду с традиционным озеленением в городе активно развивается вертикальное оформление.

Особое внимание специалисты уделяют:

однолетним и многолетним цветам; цветущим кустарникам; декоративным элементам благоустройства.

По данным ТОО «Eco Almaty», такой подход помогает формировать более эстетичный городской облик и повышать экологическую устойчивость городской среды.

За состоянием растений следят специалисты.

В компании отметили, что специалисты на постоянной основе контролируют качество посадочных работ, а также дальнейший уход за зелёными насаждениями.

Благодаря комплексному благоустройству Алматы с каждым годом становится более зелёным, комфортным и привлекательным как для жителей, так и для гостей города.