Парки и магистрали Алматы украсят миллионы цветов

В 2026 году площадь цветочного оформления в Алматы превысила 423 тысячи квадратных метров. По сравнению с прошлым годом объёмы высадки однолетних цветов увеличились почти в 1,6 раза — с 2,7 миллиона до 4,3 миллиона растений.