Парки и магистрали Алматы украсят миллионы цветов

В Алматы продолжаются масштабные работы по декоративно-цветочному оформлению в рамках программы «Таза Қазақстан». Как сообщили в ТОО «Eco Almaty», в этом году объёмы озеленения значительно выросли, передает DKNews.kz.
В городе высадят более 4 миллионов цветов.
В 2026 году площадь цветочного оформления в Алматы превысила 423 тысячи квадратных метров. По сравнению с прошлым годом объёмы высадки однолетних цветов увеличились почти в 1,6 раза — с 2,7 миллиона до 4,3 миллиона растений.
Также существенно выросло количество высаживаемых роз:
в 2025 году — 125 тысяч; в 2026 году — 580 тысяч.
Таким образом, объёмы высадки роз увеличились в 4,6 раза.
Цветочные композиции украшают улицы и парки.
Цветочное оформление охватывает магистральные улицы, пешеходные зоны, парки и скверы Алматы. Наряду с традиционным озеленением в городе активно развивается вертикальное оформление.
Особое внимание специалисты уделяют:
однолетним и многолетним цветам; цветущим кустарникам; декоративным элементам благоустройства.
По данным ТОО «Eco Almaty», такой подход помогает формировать более эстетичный городской облик и повышать экологическую устойчивость городской среды.
За состоянием растений следят специалисты.
В компании отметили, что специалисты на постоянной основе контролируют качество посадочных работ, а также дальнейший уход за зелёными насаждениями.
Благодаря комплексному благоустройству Алматы с каждым годом становится более зелёным, комфортным и привлекательным как для жителей, так и для гостей города.