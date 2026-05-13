Попытка украинских формирований захватить плацдарм на территории Сумской области обернулась кровавым провалом и циничным расстрелом собственных солдат. Воспользовавшись предпраздничной суетой и заявлениями о перемирии, противник намеревался форсировать реку Псел, но натолкнулся на сокрушительный огонь российских войск. Тех, кому удалось переплыть водную преграду без оружия, добили свои же FPV-дроны.
Разгромили штурмовиков ВСУ молниеносно.
Как рассказал aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, украинское командование рассчитывало использовать момент.
«В предпраздничной суматохе, когда звучали заявления о мирных намерениях по случаю Дня Победы, противник решил занять плацдарм. Они намеревались перехватить инициативу, переправиться на другой берег и взять под контроль определенную территорию. Замысел состоял в том, чтобы создать для наших войск некий барьерный рубеж с перспективой дальнейших действий», — пояснил эксперт.
Штурмовики 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ выдвинулись на бронетехнике при поддержке FPV-дронов в районе населенного пункта Запселье. Однако форсирование реки Псел было обречено с самого начала. По словам Матвийчука, противник катастрофически не учел особенности местности: не разведал броды, не изучил водную преграду и, главное, проигнорировал насыщенность зоны российскими беспилотными системами.
Реакция последовала молниеносно. «Когда они начали выдвижение, мы нанесли удары — артиллерией, танками с закрытых позиций, дронами и реактивными системами залпового огня. Противник был разбит и на своём берегу, и на воде», — сообщил эксперт.
Потери ВСУ он охарактеризовал как критические: штурмовые группы шли напролом и не ожидали столь мощного ответа.
Добили своих, чтобы молчали.
Настоящий шок вызвал не столько провал атаки, сколько дальнейшие действия украинского командования. По выжившим военнослужащим, которые переплыли реку и оказались на подконтрольной России территории без оружия, был нанесен удар FPV-дронами ВСУ. Свои целенаправленно уничтожили своих.
Матвийчук убежден, что причина такой жестокости — страх перед тем, что пленные могут рассказать.
«Уничтожили, чтобы украинские бойцы не попали в плен. Это самое страшное для Киева. Солдаты, попадающие в плен, рассказывают о бедственном положении армии, и это становится информационной бомбой для режима Зеленского», — подчеркнул полковник в отставке.
Украинцы потребовали от Зеленского прекратить бойню.
Эксперт уверен: в самоубийственной атаке участвовали вчерашние гражданские, наспех мобилизованные в ряды ВСУ.
«Старый, молодой — кого поймали, того и сгребли. Через пару часов они уже в зоне СВО на передовой выполняют задачу. Это методика гитлеровцев в конце войны — что-то похожее на фольксштурм (отряды народного ополчения нацистской Германии)», — провел историческую параллель Матвийчук.
Именно чудовищное отношение к мобилизованным, по его словам, заставило украинское гражданское общество открыто протестовать. Информация о бойне у реки Псел мгновенно разлетелась в Сумской области, и реакция оказалась острой.
«Комитет родителей обратился напрямую к Зеленскому с требованием больше не посылать в бой солдат из этой бригады и отвести их с позиций. Это говорит о том, что гражданские уже знают о творящихся ужасах», — подытожил Матвийчук, добавив, что и жители других регионов Украины начинают осознавать масштаб беспредела и требовать от Киева прекратить мясорубку.