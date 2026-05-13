Госдума обсудит увеличение лимита сверхурочной работы до 240 часов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Госдума на пленарном заседании 14 мая рассмотрит во втором чтении правительственный законопроект об увеличении лимита сверхурочной работы с 120 до 240 часов.

Источник: НИА Красноярск

Как сообщает РИА Новости, законопроектом предлагается внести комплексные изменения в трудовое законодательство Российской Федерации, предусматривающие: установление возможности увеличения продолжительности сверхурочной работы до 240 часов в год, в случае если это закреплено в коллективном договоре или отраслевом соглашении.

Также предусматривается установление единого порядка оплаты труда сверхурочной работы с учетом рабочего времени исходя из величины сверхурочного времени, приходящегося на смену — до 120 часов: первые два часа — с коэффициентом 1,5, последующие часы — с коэффициентом 2, начиная со 121-го часа — с коэффициентом 2.

При этом конкретные размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться коллективным договором или соглашением, а по желанию работника вместо повышенной оплаты сверхурочная работа может компенсироваться.

Проектом расширяется и перечень оснований расторжения трудового договора в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей в части совершения хищения по месту работы.