Детские загородные лагеря в Железногорске готовятся к летнему сезону

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На комиссии по социальным вопросам депутатам Железногорска рассказали, как идет подготовка к летнему сезону в лагерях «Орбита», «Горный» и «Взлетка».
Летом загородные лагеря примут более 2600 школьников. В учреждениях завершаются текущие ремонты, устраняются предписания надзорных органов, идет уборка территории. Штат сотрудников укомплектован практически на 100%, необходимые договоры заключены. На вторую половину мая запланирована акарицидная обработка.
«В этом году в “Орбите” и “Горном” пройдет по 4 смены, а в лагере “Взлет” будет 3 смены. Наши лагеря очень востребованы не только в Железногорске, но и во всём крае. Это говорит о высоком уровне организации отдыха детей», — сказал председатель комиссии Глеб Шелепов.
Официальная приемка лагерей назначена на 27 мая. Летний оздоровительный сезон стартует в Железногорске 1 июня.