Сделать аборт "немодным": как Россия создает среду, где рожать не страшно

Церковные служащие также обращают внимание и на экономический фактор. Выступая на парламентских слушаниях в Госдуме, Лукьянов заявил, что «в большинстве случаев за трагедией аборта стоит трагедия кредита». Он привел данные ЦБ: общий долг домохозяйств по всем типам кредитов на начало 2025 года — почти 40 трлн рублей, а средняя задолженность одного работающего гражданина — 473,3 тыс. рублей. По его словам, у каждого третьего взрослого в стране есть долги. Лукьянов заявил, что особенно сильно мешает заводить детей ипотека — жилье за пять лет подорожало более чем вдвое, а средняя площадь квартир уменьшилась. Из-за страха перед долгами молодые люди откладывают свадьбу и рождение детей, а со временем шансы завести детей естественным образом снижаются, указал он.