Сделать аборт "немодным": как Россия создает среду, где рожать не страшно

Сегодня в стране разворачивается широкий диалог о том, как создать условия для роста рождаемости, поддержать семьи и одновременно сохранить уважение к частной жизни. Рамкой этого диалога выступает неоднократно озвученный на высшем уровне принцип: решение за женщиной, а давление на нее исключено. Государство делает ставку на поддержку, а не на запрет.
Выбор за женщиной.
Один из векторов государственной политики обозначил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил о недопустимости создания тревожной атмосферы и давления на женщин. «Послушайте, кто будет рожать, кто будет воспитывать, кто будет грудью кормить? Женщина. Ну, и пусть она решение примет, исходя из той ситуации, какая у нее сложилась. Наша задача — помочь, создать условия, чтобы это решение состоялось в пользу ребенка, но не решать за нее», — сказал политик.
Эту позицию разделяет и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что «государство не имеет права кому-либо запрещать касаемо частной жизни». По ее словам, финальное слово всегда остается за женщиной, несмотря на попытки общества, церкви и медиков отговорить ее от серьезного шага. Матвиенко также призвала мужчин брать на себя ответственность, а не отстраняться от проблемы.
В свою очередь глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов назвал любой аборт «трагедией женщины, трагедией семьи, трагедией государства». Вместе с тем депутат подчеркнул, что решение об аборте принимает именно женщина. «Это ее право, она несет полную ответственность за свое физическое здоровье, за моральные аспекты этого решения», — отметил парламентарий.
Борьба церкви.
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов рассматривает искусственное прерывание беременности не просто как медицинскую процедуру, а как экзистенциональную угрозу. «Аборты — это фактически национальное самоубийство. Это самоуничтожение народа… будущие поколения нам не простят, если Земля просто перестанет радоваться детскому смеху», — считает он.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации, прямо заявил, что страна находится «в состоянии демографической нестабильности», где каждая человеческая жизнь должна восприниматься как бесценная, а доступный аборт порождает цинизм и безответственность — «качества, губительные для нации в любое время».
Предстоятель РПЦ также публично называл частные клиники местом, где «ведут бизнес на абортах, игнорируя неделю тишины, не проводя настоящего консультирования, скрывая реальные масштабы вмешательства или целенаправленного склонения женщин к решению совершить аборт».
Предложения от церкви поступают разные: криминализировать склонение к аборту на федеральном уровне, полностью запретить аборты в частных клиниках, сократить разрешенный срок для аборта с 12 до 9 недель, а также сделать аборт невозможным без согласия отца, поскольку женщины, по мнению патриарха, более эмоционально уязвимы. Параллельно обсуждается вывод абортов из системы ОМС.
Однако предлагают не только запрещать, но и, например, вернуть некоторые меры поддержки многодетных семей и беременных времен СССР. По словам иерея Лукьянова, они помогли стране после войны резко поднять рождаемость. Он напомнил, что в 1944 году государство ввело награды для матерей, удвоило пайки для беременных и кормящих, давало скидки на детсады, открывало молочные кухни и допускало аборты только по медицинским показаниям. В 1946—1952 годах государство направило на жилищное строительство около 80 млрд рублей. В итоге рождаемость выросла почти вдвое. «Вкладывая деньги в строительство жилья, советское правительство не преследовало цель извлечь прибыль — это была стратегическая инвестиция в демографический потенциал страны», — подчеркнул священник.
Церковные служащие также обращают внимание и на экономический фактор. Выступая на парламентских слушаниях в Госдуме, Лукьянов заявил, что «в большинстве случаев за трагедией аборта стоит трагедия кредита». Он привел данные ЦБ: общий долг домохозяйств по всем типам кредитов на начало 2025 года — почти 40 трлн рублей, а средняя задолженность одного работающего гражданина — 473,3 тыс. рублей. По его словам, у каждого третьего взрослого в стране есть долги. Лукьянов заявил, что особенно сильно мешает заводить детей ипотека — жилье за пять лет подорожало более чем вдвое, а средняя площадь квартир уменьшилась. Из-за страха перед долгами молодые люди откладывают свадьбу и рождение детей, а со временем шансы завести детей естественным образом снижаются, указал он.
«Аборт становится немодным».
Одним из главных «трендов» 2025−2026 годов стал массовый отказ частной медицины от процедуры искусственного прерывания беременности.
Лукьянов указал, что эта практика постепенно изживает себя в регионах России — аборты становятся «немодными». «Аборт становится вообще не выходом из жизненной ситуации. То есть он покидает легальное поле, как и положено всякому по природе своей криминальному явлению, становится социально негативным явлением», — сказал он.
В пресс-службе Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства заявляли, что все 89 регионов страны поддержали инициативу патриарха по ограничению абортов, а общее число отказавшихся от лицензий на их проведение частных клиник «сегодня неуклонно возрастает».
По информации комиссии на конец марта, 1 012 частных учреждений (36% от общего числа) добровольно отказались от соответствующих лицензий. В 16 регионах РФ коммерческие клиники полностью исключили аборты из перечня услуг.
Например, со слов губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, такие меры позволили сократить число абортов в регионе в 2025 году на 81,6%. Выпавшие доходы при отказе от таких операций клиникам компенсировали. «По итогам прошлого года Вологодчина показала максимальный прирост суммарного коэффициента рождаемости за последние 13 лет. Реального прироста рождений мы достигли впервые за 11 лет», — отметил Филимонов.
Буква закона.
Первым из регионов России, где летом 2023 года законодательно ввели запрет на склонение к абортам, стала Мордовия. К марту 2026 года такие законы приняли уже 35 субъектов РФ. Последней к ним присоединилась Еврейская автономная область (закон вступает в силу 1 июня).
Размеры штрафов в регионах варьируются. Например, в Кузбассе, где закон принят 26 марта, гражданам грозит штраф до 5 тыс. рублей, а должностным лицам — до 50 тыс. рублей. В ЕАО для физических лиц штраф составит 5 тыс. рублей, для должностных — до 40 тыс., для юридических — до 200 тыс., а за повторное нарушение юрлица могут заплатить уже до 400 тыс. рублей.
Первый судебный прецедент произошел в конце 2025 года в Саранске. Мужчина предложил оплатить беременной двойней женщине аборт, но она отказалась. Его оштрафовали на 5 тыс. рублей.
При этом в Госдуме звучат и альтернативные инициативы. Фракция «Новые люди» внесла пакет законопроектов, направленных на защиту врачей и женщин от обратного давления. Парламентарии предлагают штрафовать (до 20 тыс. рублей) за публичные призывы к травле женщин, сделавших аборт, а также ввести наказание за принуждение медиков к отказу от проведения этой процедуры.
Психологи вместо запретов.
Минздрав не забывает и про психологическую помощь. Утвержден порядок, при котором женщин, заявляющих на репродуктивной диспансеризации о нежелании иметь детей (ответ «ноль» на анкетировании), рекомендуется направлять к психологу для «формирования положительных установок на рождение детей».
Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталия Долгушина пояснила, что это делается для профилактики прерывания беременности и информирования о мерах поддержки. При выявлении тяжелых патологий плода с неблагоприятным прогнозом для жизни участие психолога в перинатальном консилиуме обязательно.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее раскрыл обнадеживающую статистику: почти 30% женщин в 2025 году передумали делать аборт уже на этапе консультаций, а всего с 2022 года число прерываний до 12 недель снизилось на 50 тыс.
Таким образом, в стране делают ставку на создание такой среды, где аборт становится «немодным» и труднодоступным с точки зрения инфраструктуры, но юридически — личным делом каждой женщины.
Динара Сурмеева.