Жители Красноярского края могут выиграть миллион рублей за участие в программе долгосрочных сбережений

5 Вступает в силу с 01.09.2026. Налоговый вычет на долгосрочные сбережения предоставляется пpи уплате взносов на сумму не более 500 000 ₽ (включая взносы по НПО, ИИС и ДСЖ) за налоговый период (год) (пп. 1 п. 2 ст. 219.2 НК РФ) по договорам ПДС в пользу ребенка до достижения им 18 (24) лет. Сумма НДФЛ, которую можно вернуть по ПДС, составляет 13% −22% от суммы взносов. Налогоплательщик имеет право на налоговый вычет: при минимальном сроке накопления с даты заключения договора ПДС до даты обращения участника за назначением выплат после наступления оснований для их назначения не менее пяти лет для договоров ПДС, заключенных в 2024—2026 гг. (п. 4 ст. 219.2 НК РФ); при условии, что в течение срока действия договора ПДС налогоплательщик не имел одновременно более двух других договоров ПДС (пп. 4 п. 2 ст. 219.2 НК РФ).