Жители Красноярского края могут выиграть миллион рублей за участие в программе долгосрочных сбережений

Негосударственный пенсионный фонд ПСБ (НПФ ПСБ) запустил акцию «ПДС на миллион»1, главным призом которой станет 1 000 000 рублей. Также будет разыграно 9 промежуточных призов на сумму 100 000 рублей каждый.
Принять участие в розыгрыше смогут клиенты, заключившие с 1 апреля по 30 июня 2026 года в банке ПСБ договор программы долгосрочных сбережений (ПДС), внесут на счет ПДС от 36 000 рублей разово или частями и зарегистрируются в качестве участника в акции на сайте НПФ ПСБ.
Победителей определят с помощью генератора случайных чисел из участников, выполнивших условия акции. Розыгрыши промежуточных призов будут проводиться по итогам каждого месяца (апрель, май, июнь), главного приза — по итогам всего периода акции.
Программа долгосрочных сбережений — сберегательный инструмент с софинансированием от государства. Ее участники могут пополнять счет ПДС в комфортном режиме — в любое время и на любую сумму, а государство в течение 10 лет будет добавлять к взносам до до 36 000 рублей ежегодно2.
Оператор программы — негосударственный пенсионный фонд, инвестирует средства ПДС в надежные финансовые инструменты, что позволяет участникам эффективнее приумножать свои сбережения. Например, в НПФ ПСБ среднегодовая доходность от инвестирования средств клиентов по ПДС за период действия программы составила 17,3% годовых3.
Также со взносов в ПДС участники могут получить налоговый вычет до 88 тысяч рублей ежегодно (со взносов до 400 тысяч рублей в год, ставка по НДФЛ варьируется от 13% до 22%)4 по договорам ПДС в свою пользу. В феврале 2026 года НПФ ПСБ запустил программу долгосрочных сбережений для семьи, позволяющую заключать договоры и вносить регулярные взносы в пользу другого человека (например, ребенка или родителя). По таким договорам возможен увеличенный налоговый вычет — до 110 0005 рублей в год на каждого родителя при оформлении в пользу ребенка.
Все личные взносы в рамках ПДС, включая инвестиционный доход на них, застрахованы на сумму до 2,8 млн рублей. Взносы от государства по ПДС, средства, переведенные из системы обязательного пенсионного страхования, и их инвестиционный доход на них гарантируются в полном размере.
Выплаты по договорам ПДС возможны после 15 лет участия в программе или достижения возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин6. Кроме того, доступны выплата в течение определенного срока или пожизненная выплата. В особых жизненных ситуациях (дорогостоящее лечение, потеря кормильца) средства можно получить раньше. Личные взносы и инвестиционный доход на них можно забрать в полном объеме через пять лет с даты заключения договора ПДС.
Оформить договор ПДС можно в офисе ПСБ, мобильном приложении или интернет-банке. Клиенты ПСБ, которые оформили договор в мобильном приложении или интернет-банке, могут пополнять счет ПДС баллами, полученными по программе лояльности.
Офисы ПСБ в Красноярском крае:
Красноярск, ул. Сурикова, 16; Красноярск, пр-т им. газеты Красноярский рабочий, 33; Железногорск, ул. Ленина, 26.
1 Акция «ПДС на миллион» проводится НПФ ПСБ в период с 01.04.2026 г. по 30.06.2026 г. С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте АО НПФ ПСБ по ссылке.
2 Для получения софинансирования от государства необходимо вносить от 2000 рублей по итогам года. Софинансирование от государства осуществляется в соответствии со ст. 36.44 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».
3 Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, доходность инвестирования не гарантируется государством. Среднегодовая доходность на счета клиентов за период действия программы долгосрочных сбережений. Инвестиционный доход начисляется на все взносы, в том числе на средства софинансирования от государства.
4 Налоговый вычет на долгосрочные сбережения предоставляется пpи уплате взносов на сумму не более 400 000 ₽ (включая взносы по НПО, ИИС и ДСЖ) за налоговый период (год) (пп. 1 п. 2 ст. 219.2 НК РФ). Сумма НДФЛ, которую можно вернуть по ПДС, составляет 13% −22% от суммы взносов. Налогоплательщик имеет право на налоговый вычет: при минимальном сроке накопления с даты заключения договора ПДС до даты обращения участника за назначением выплат после наступления оснований для их назначения не менее пяти лет для договоров ПДС, заключенных в 2024—2026 гг. (п. 4 ст. 219.2 НК РФ); при условии, что в течение срока действия договора ПДС налогоплательщик не имел одновременно более двух других договоров ПДС (пп. 4 п. 2 ст. 219.2 НК РФ).
5 Вступает в силу с 01.09.2026. Налоговый вычет на долгосрочные сбережения предоставляется пpи уплате взносов на сумму не более 500 000 ₽ (включая взносы по НПО, ИИС и ДСЖ) за налоговый период (год) (пп. 1 п. 2 ст. 219.2 НК РФ) по договорам ПДС в пользу ребенка до достижения им 18 (24) лет. Сумма НДФЛ, которую можно вернуть по ПДС, составляет 13% −22% от суммы взносов. Налогоплательщик имеет право на налоговый вычет: при минимальном сроке накопления с даты заключения договора ПДС до даты обращения участника за назначением выплат после наступления оснований для их назначения не менее пяти лет для договоров ПДС, заключенных в 2024—2026 гг. (п. 4 ст. 219.2 НК РФ); при условии, что в течение срока действия договора ПДС налогоплательщик не имел одновременно более двух других договоров ПДС (пп. 4 п. 2 ст. 219.2 НК РФ).
6 Единовременная выплата осуществляется, если размер пожизненной выплаты, в случае ее назначения, составит менее 10% от прожиточного минимума пенсионера в РФ.
Информация актуальна на дату публикации и не является приглашением заключить публичную оферту.
