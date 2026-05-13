Юбилейный «Арт-кампус» ТОГУ сделает весну в Хабаровске «космической»

В мае Хабаровский утес вновь станет площадкой для проведения «Арт-кампуса» ТОГУ. В этом году мероприятие отметит свой юбилей и будет приурочено к 65-летию первого полета человека в космос. Лейтмотив путешествий за пределы Земли пройдет сквозь всю программу фестиваля, который завершится концертом под названием «Мы сами звезды!», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Институты ТОГУ подготовили насыщенную программу: гости «Арт-кампуса» смогут поучаствовать в популярных играх и викторинах «Элиас» и «Квиз-плиз», пройти подготовку и попробовать себя в роли космонавта, а также проверить свои знания о далеких звездах.
— В этом году мероприятие пройдет в совершенно новом формате. Мы решили слегка сместить акцент с профориентационных форматов. Основной упор на юбилейном «Арт-кампусе» мы сделали на студенческих объединениях. Свои программы и площадки подготовят не только институты ТОГУ, но и, например, студенческий медиацентр. Также запланировано много спортивных активностей, — рассказали.
организаторы фестиваля.
Тем не менее, интерактивы, направленные на ознакомление с различными профессиями и знакомство абитуриентов со студенческой жизнью, остались в программе. Например, Институт лингвистики и межкультурной коммуникации подготовил мастер-класс по плетению браслетов с восточными узорами и нанесению кистью традиционных символов.
Юридический институт организует игру «Час суда», где участники выступят в роли адвоката или присяжного, а Институт социально-политических технологий и коммуникаций — игру «Прямой эфир», которая определит способности участников держаться в эфире и читать новости с суфлера с разной скоростью.
Вуз приглашает к участию в фестивале абитуриентов, студентов и всех горожан. Мероприятие начнется 16 мая в 15:00.