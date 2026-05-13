Сербия провела первые в своей истории военные учения с НАТО

Сербия провела первые в своей истории совместные военные учения со странами НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Сербия впервые в своей истории проводит совместные военные учения с НАТО. Об этом сообщило министерство обороны страны, подчеркнув, что маневры проходят в рамках сотрудничества с альянсом при сохранении политики военного нейтралитета.

В учениях задействованы около 600 военнослужащих из Сербии, Италии, Румынии и Турции. Кроме того, за ходом подготовки наблюдают представители ряда государств НАТО, включая США, Великобританию, Францию и Германию. Маневры проходят на полигоне «Боровац» неподалеку от города Буяновац на юге страны и продлятся до 23 мая.

Основной задачей учений заявлен обмен опытом в области миротворческих операций. Военные отрабатывают действия по охране баз, работе на контрольно-пропускных пунктах, контролю массовых скоплений людей и ведению боевых действий в городской среде. Руководит учениями заместитель командира Третьей армейской бригады полковник Бранислав Стеванович.

Ранее источники сообщили, что Франция и Польша готовятся к совместным авиационным учениям в воздушном пространстве над Балтикой с использованием французских истребителей Rafale «с ядерными боеголовками».

