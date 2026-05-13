Угроза атаки БПЛА сохраняется в Волгоградской области

Шестой час в Волгоградской области действует режим беспилотной опасности.
Угроза атаки БПЛА самолетного типа нависла над регионом сегодня после полуночи. Вскоре после того, как на телефоны волгоградцев стали поступать тревожные смс, специалисты Росавиации объявили о временной паузе в работе аэропорта.
Из-за возможной атаки украинских дронов волгоградцев просят не подходить к окнам и соблюдать осторожность на открытых участках улиц.
Фото Андрея Поручаева.
