Хабаровские пожарные определили лучшее звено газодымозащиты

В Хабаровске прошли соревнования звеньев газодымозащитной службы среди подразделений 21-го пожарно-спасательного отряда (16+). Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как рассказал заместитель начальника службы пожаротушения отряда Олег Кондратьев, такие состязания проводят ежегодно, чтобы оценить и улучшить подготовку личного состава к работе в реальных условиях. К опытным огнеборцам в этот раз присоединились молодые сотрудники.
Участники представляли четыре пожарно-спасательные части. Сначала они сдали теорию: билеты включали вопросы об обслуживании дыхательных аппаратов и работе газодымозащитной службы. После этого звенья вышли на полигон. Все задания выполняли в боевой одежде и с включёнными дыхательными аппаратами.
Половину полосы огнеборцы преодолевали в условиях нулевой видимости — с закрытой специальной маской. На ощупь они надевали боевую одежду и снаряжение, вязали двойную спасательную верёвку и надевали её на условного пострадавшего, собирали сухую рукавную линию и проходили по наполненной линии к нужному стволу. В дымокамере также «вслепую» искали пять маяков, которые символизировали пострадавших. Затем снимали маску и проходили психологическую полосу с обрушенным потолком, шатающимся полом и узким лазом.
Олег Кондратьев подчеркнул, что тактильные навыки газодымозащитникам жизненно необходимы. «Большинство пожаров именно такие, когда практически в нулевой видимости нужно прощупывать всё руками, использовать специальное пожарно-техническое вооружение при поиске пострадавших, скрытых очагов пожара, особенно если это большие площади», — пояснил он.
Завершающий этап «Высота» включал боевое развёртывание, взаимодействие с постом безопасности, поиск и вынос газового баллона, обнаружение и ликвидацию очага пожара, а также эвакуацию пострадавшего с четвёртого этажа при помощи спасательной верёвки.
По итогам соревнований третье место заняла 30-я пожарно-спасательная часть, второе — 3-я ПСЧ. Победила команда 1-й пожарно-спасательной части. Теперь она представит отряд на краевых соревнованиях «Лучшее звено газодымозащитной службы», которые пройдут в Хабаровске 21−22 мая.
