Хабаровские пожарные определили лучшее звено газодымозащиты

Половину полосы огнеборцы преодолевали в условиях нулевой видимости — с закрытой специальной маской. На ощупь они надевали боевую одежду и снаряжение, вязали двойную спасательную верёвку и надевали её на условного пострадавшего, собирали сухую рукавную линию и проходили по наполненной линии к нужному стволу. В дымокамере также «вслепую» искали пять маяков, которые символизировали пострадавших. Затем снимали маску и проходили психологическую полосу с обрушенным потолком, шатающимся полом и узким лазом.